“Il personale Trenitalia e Rfi dona 2500 euro a Terapia intensiva di Belcolle”

Emergenza Covid-19 - Macchinisti, capitreno e dirigenti movimento dei depositi locomotive di Viterbo e Orte hanno indetto una campagna di raccolta fondi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questo periodo di difficoltà , il personale Trenitalia e Rfi, nella fattispecie i macchinisti, capitreno e dirigenti movimento dei depositi locomotive di Viterbo e Orte hanno indetto una campagna di raccolta fondi, raggiungendo la cifra di 2500 euro, devoluta in beneficenza, oggi, al reparto di Tterapia intensiva dell’ospedale di Belcolle, al fine di contribuire a fronteggiare la battaglia contro il Covid-19.

Anche noi ferrovieri combattiamo ogni giorno in prima linea per garantire il trasporto in sicurezza dei viaggiatori, e come una grande famiglia ci siamo stretti e mobilitati per aiutare nella lotta contro questo “mostro invisibile”.

Emanuele Federici

31 marzo, 2020