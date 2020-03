“Il Rocchi si tinge di rosa” con ingresso omaggio per le donne

Sport - Calcio - Lo comunica la società annunciando la vendita dei tagliandi per Viterbese vs Rieti in programma domenica alle 17,30

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’As Viterbese comunica che è aperta la vendita dei tagliandi per la gara di campionato Viterbese – Rieti, che verrà disputata domenica 8 marzo alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi.

I tagliandi potranno essere acquistati presso la Tabaccheria Casti Claudia in Via della Palazzina. In occasione della gara, che ricade il giorno della Festa della Donna, la società gialloblu ha dato il via all’iniziativa “Il Rocchi si “tinge di Rosa” e per tutte le donne l’ingresso a tutti i settori dell’impianto, incluso il settore ospiti, sarà gratuito.

I tagliandi potranno essere emessi esclusivamente al botteghino il giorno della gara. Per usufruire dell’omaggio basterà presentarsi al botteghino con un documento di riconoscimento e verrà emesso il tagliando gratuito per la gara.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

• TRIBUNA VIP INTERO € 30,00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA CENTRALE € 20,00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA CENTRALE DONNE – Gratuito

• TRIBUNA CENTRALE OVER 65 € 10.00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO PICCOLI LEONI UNDER 15 € 7,00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI INTERO € 15,00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI INTERO RIDOTTO DONNE – Gratuito

• TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI INTERO OVER 65 € 10,00 + Diritto di prevendita

• TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI PICCOLI LEONI UNDER 15 € 5,00 + Diritto di prevendita

• CURVA LOCALI INTERO € 10,00 + Diritto di prevendita

• CURVA LOCALE DONNE – Gratuito

• CURVA LOCALE RIDOTTO PICCOLI LEONI UNDER 15 € 4,00 + Diritto di prevendita

• CURVA OSPITI € 10,00 + Diritto di prevendita

• CURVA OSPITI DONNE – Gratuito

I biglietti per il settore ospiti (costo €. 10,00 oltre il diritto di prevendita) potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it.

RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA PER IL SETTORE OSPITI NON SARA’ APERTA.

A.S. Viterbese

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020