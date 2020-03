Il team degli asili nido e della scuola dell’infanzia Pollicino diventa + Social

Viterbo - Lezioni su Facebook per restare connessi con famiglie e bambini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “La notizia era nell’aria…questo maledetto Virus ci avrebbe fatto sospendere le attività per un po’ di tempo ed avrebbe impedito di seguire da vicino i nostri cuccioli.

Il nostro team degli asili nido e della scuola dell’infanzia Pollicino ha deciso di non rimanere in attesa e di restare connesso con le famiglie e i bambini. Da lunedì 9 marzo siamo online sull’account Facebook ASILI NIDO SCUOLA DELL’INFANZIA POLLICINO.

L’iniziativa è stata progettata per i bambini e le famiglie delle strutture Pollicino, poi arrivata la decisione di prolungare la chiusura delle scuole e dei servizi educativi abbiamo pensato di dare la possibilità a tutti gli interessati di divertirsi con noi.

Tutti i giorni saranno caricati dei video con delle semplici attività da proporre ai bambini ed effettuate delle “dirette live” con l’insegnante di madre lingua inglese e con l’insegnante di musica, con i loro punti di riferimento, le adorate educatrici. I bambini potranno continuare il loro percorso educativo: verrà narrata loro la storia dello sfondo integratore su cui si appoggia tutto il progetto pedagogico, le regole, le norme igieniche, i giochi, le routine, le canzoncine ma soprattutto le loro voci accoglienti che i bimbi riconoscono.

Potranno realizzare il lavoretto per la festa del papà e iniziare il lavoretto di Pasqua, preparare il pane o un dolcetto per la colazione, o perché no una ricetta vegana. Potranno realizzare strumenti musicali e oggettini con materiale facilmente reperibili. Allora dai tutti al lavoro!

Anche lo sportello di ascolto psicologico continuerà attraverso la videochiamata, per non interrompere un servizio di supporto ad oggi fondamentale e utilizzato da molte famiglie.

Cerchiamo tutti insieme di superare questo difficile momento e trarre beneficio dal tempo in più che trascorreremo a casa con i nostri bambini.

Restiamo a casa ed insieme ce la faremo.

Petterini Giuseppina

#iorestoacasa

10 marzo, 2020