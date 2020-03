“Sospendere le imposte comunali alle attività danneggiate dall’emergenza sanitaria”

Coronavirus - Viterbo - La proposta di Massimo Erbetti, consigliere comunale M5s

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In considerazione dell’emergenza sanitaria che la nostra nazione sta fronteggiando in questo momento causata dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19 e delle ripercussioni negative che questa sta già avendo sul tessuto sociale ed economico del comune di viterbo, io sottoscritto Massimo Erbetti in qualità di consigliere comunale chiedo al sindaco a alla giunta di intervenire su tre punti.

Il primo, sospendere il pagamento di tutte le imposte comunali a tutti gli esercenti e a tutte le attività che sono gravemente danneggiate dall’emergenza coronavirus. Il secondo, adottare una comunicazione volta ad informare puntualmente ed efficacemente la cittadinanza su come comportarsi durante l’emergenza, prevedendo comunicati web, su quotidiani in carta stampata e digitale, predisposizione un vademecum da inviare via posta a tutti i viterbesi. Il terzo, prevedere ogni misura possibile a sostegno di quelle fasce di popolazione che per motivi di età o disabilità non possono ottemperare ai bisogni quotidiani.

Certo che il sindaco e questa amministrazione siano sensibili ai problemi dei cittadini e alla loro risoluzione, confido che queste misure vengano adottate vengano adottate nell’immediato.

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s

11 marzo, 2020