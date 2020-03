Allenatore di basket positivo, in quarantena gli atleti della squadra

Montalto di Castro - Coronavirus - Avviato l'iter per capire se ci sono contagi tra le persone con cui è stato in contatto

Montalto di Castro – In quarantena i ragazzi della squadra di basket.

A Montalto di Castro sono stati messi in quarantena tutti i giovani che sarebbero venuti a contatto con l’allenatore di basket, residente in un paese della provincia, che è risultato positivo al Coronavirus.

L’uomo rientra tra i 12 casi accertati nella Tuscia.

Specificando che non si trattasse di un caso su Montalto, il sindaco facente funzione Luca Benni, subito dopo la notizia, ha detto che “la Asl ha attivato tutte le procedure per sapere con chi è stato in contatto e poi continuare con l’iter”.

Ai ragazzi, così come ad altri possibili contatti, è stato chiesto di mettersi in quarantena per 14 giorni.

A questo primo provvedimento seguiranno accertamenti più approfonditi.

10 marzo, 2020