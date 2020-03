Montefiascone - Intervento ieri mattina dei vigili del fuoco di Viterbo

Montefiascone – Incendio in una clinica veterinaria sulla Cassia Nord.

Ieri mattina, intorno alle 9,30, per cause in corso d’accertamento, è andato a fuoco una piccola stanza in una clinica veterinaria sulla Cassia Nord a Montefiascone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo con un’autopompa serbatoio chiamati dal proprietario dopo aver visto del fumo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Ad andare a fuoco, all’interno dello stanza, della carta e altro materiale.

I pompieri hanno terminato l’intervento intorno alle 10,30.

15 marzo, 2020