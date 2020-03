Montefiascone - Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e Anas

Montefiascone – Incendio in un autobus Francigena sulla Cassia.

Intorno alle 13, per cause in corso d’accertamento, sulla Cassia in località Pian di Monetto a Montefiascone si è sviluppato un incendio in un pullman della linea urbana di Viterbo della compagnia Francigena.

Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte soltanto al vano motore nella parte posteriore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e i vigili del fuoco di Viterbo.

Non ci sono stati feriti. A bordo dell’autobus c’era soltanto il conducente che stata portando il mezzo al deposito.

La viabilità è stata gestita dai carabinieri.

Sul posto anche i tecnici dell’Anas a causa di una grande chiazza d’olio sull’asfalto.

11 marzo, 2020