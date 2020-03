“Inps: attivato servizio di call center per ricevere tutti i servizi informativi”

Viterbo - Basta chiamare lo 0761 310444 e gli operatori forniranno le info senza necessità di spostarsi per raggiungere la sede

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti per contenere il contagio da coronavirus, l’Inps ha attivato un servizio di call center, a livello provinciale, per consentire alle persone di ricevere tutti i servizi informativi senza necessità di spostarsi per raggiungere la sede.

Attraverso questo servizio gli operatori della sede forniranno le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e prenderanno in carico solleciti e richieste specifiche, non differibili.

A tutte le richieste verrà comunque fornito riscontro entro le 48 ore successive e ove necessario saranno gli uffici stessi a richiamare l’utente o ad inviare la documentazione richiesta all’indirizzo fornito o presente negli archivi dell’Inps.

Per gli utenti che prenoteranno un accesso allo sportello di linea tramite le app, internet o call center, saranno richiamati da un funzionario e la richiesta oggetto dell’appuntamento sarà gestita telefonicamente.

Si fornisce, di seguito, il numero del call center provinciale messo a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì, ore 8.30 -12.30 INPS – Sede di VITERBO e Agenzia di CIVITA CASTELLANA: 0761 310444

Vittoria Romeo – Direttore Provinciale Inps

9 marzo, 2020