“Interessi sulla sospensione dei mutui, deprecabile in questo momento di difficoltà”

Il presidente di Confcommercio Lazio Nord Leonardo Tosti chiede ad alcuni istituti bancari di supportare le micro e piccole imprese

Rieti – Riceviamo e pubblichiamo – L’art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) dispone che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.

Alcuni associati ci hanno segnalato e documentato che per richiedere la sospensione alcuni istituti di credito applicano gli interessi.

L’applicazione degli interessi è in contrasto con la normativa e deprecabile in questo momento di grave difficoltà delle imprese. Qualora l’istituto di credito debba attendere le direttive interne per procedere alla sospensione, consigliamo gli imprenditori di aspettare e di non richiedere la moratoria Abi che prevede il pagamento degli interessi.

Invitiamo tutti gli istituti di credito a supportare e ad assistere le micro e piccole imprese con tutti gli strumenti disponibili senza aggravarle di costi insostenibili.

Leonardo Tosti

Presidente Confcommercio Lazio Nord

20 marzo, 2020