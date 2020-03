Isabella Zeloni nuova presidentessa per l’Azione cattolica

Viterbo - Sarà alla guida dell'associaizone per il triennio 2020-2023

Viterbo – “Mi preparo con timore e spirito di servizio a questo incarico, sperando, con l’aiuto del Signore, di esserne all’altezza”.

Queste le prime parole di Isabella Zeloni, appena nominata presidente diocesana dell’Azione Cattolica per il triennio 2020-2023 dal vescovo di Viterbo, Lino Fumagalli.

Isabella Zeloni (che succede a un’altra donna presidente, Carla Maria Rosa Lamanna) all’ultima Assemblea di Ac del 16 febbraio scorso è stata la più votata tra gli eletti al nuovo consiglio diocesano dell’associazione.

Sposata con Renzo e madre di due figli, Isabella ha insegnato lettere nella scuola secondaria; ora in pensione, si divide tra il mestiere di nonna e lo studio per la Licenza in Teologia all’Istituto Filosofico Teologico Viterbese, dove ha conseguito il Baccalaureato nel 2017.

Da sempre in Azione Cattolica, da molti anni fa parte della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Viterbo.

In precedenza è stata membro della Presidenza diocesana di Ac in diverse vesti, in particolare come Responsabile diocesana per l’Azione cattolica ragazzi.

A lei, da parte di tutta l’associazione, il ringraziamento per la disponibilità offerta e il sostegno per l’impegnativo cammino che inizia.

Pierluigi Vito

7 marzo, 2020