Coronavirus - L'astronauta Luca Parmitano in collegamento video con la stampa sull'emergenza sanitaria del Covid-19

Houston – “Da italiano sono preoccupato, ma non allarmato”. L’astronauta Luca Parmitano in collegamento video con la stampa italiana sull’emergenza coronavirus.

“Da italiano sono preoccupato, ma non allarmato – ha detto l’astronauta -. La situazione è difficile per tutti ma in Italia siamo fortunati perché abbiamo un sistema sanitario d’avanguardia”.

L’incontro video tra Luca Parmitano, dopo il suo rientro a terra dalla missione Beyond, con la stampa è stato organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

“L’importante – ha aggiunto l’astronauta da Houston – è avere fiducia negli esperti che stanno lavorando per contenere il contagio, senza cedere al panico o credere alle fake news”.

5 marzo, 2020