Usa - Politica - Netta affermazione nella corsa alla Casa bianca per l'ex vice di Obama che torna in gara con il 50% dei consensi

Usa – Joe Biden vince in South Carolina.

Netta affermazione per l’ex vice di Obama che torna in gara con il 50% dei consensi. Conquista così la sua prima vittoria nella corsa alla Casa Bianca in South Carolina grazie al voto dei neri, che qui rappresentano il 60% dell’elettorato democratico.

Si riconferma così come il principale rivale di Bernie Sanders, che per ora è secondo, ma intorno al 20%.

“Big comeback”, il grande ritorno, sottolineano i media americani, dopo i deludenti risultati delle prime tre tornate, con un quarto posto in Iowa, un quinto posto nel New Hampshire e un secondo posto in Nevada

“Grazie South Carolina. Insieme conquisteremo questa nomination e batteremo Donald Trump. Da qui avete lanciato Bill Clinton, Barack Obama ed ora me, la mia campagna è decollata dopo che mi avevano dato per morto”, ha detto Biden davanti ai suoi sostenitori.

1 marzo, 2020