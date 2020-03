Montalto di Castro - Quattro video a settimana per divulgare la cultura

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questa emergenza nazionale a Montalto la cultura si riorganizza.

La biblioteca comunale entra nelle case dei cittadini, ovvero l’amministrazione comunale da lunedì 23 marzo attiverà un nuovo servizio per incentivare la lettura e l’ascolto.

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, verrà pubblicato un video sulla pagina Facebook della biblioteca (Biblioteca Comunale di Montalto di Castro) in cui verranno lette, dalle ore 18:00, storie, favole, poesie e filastrocche. Le letture riguarderanno inoltre alcuni estratti delle edizioni de “Il Campanone”, la rivista che riguarda la storia e le curiosità di Montalto di Castro e Pescia Romana.

“Ci siamo riorganizzati per divulgare la cultura anche in questo particolare momento – ha detto l’assessore Silvia Nardi -. Tra i dieci diritti del lettore, Daniel Pennac, celebre scrittore francese, ne indicava uno che oggi fa al caso nostro: “Il diritto di leggere ovunque”. In questo difficile periodo, in cui i luoghi della cultura sono chiusi, l’atteggiamento è quello di essere positivi, di non fermarsi e continuare ad apprendere dai libri poiché la lettura e l’ascolto sono fonti di ispirazione, di immaginazione e di riflessioni”.

Amministrazione comunale di Montalto di Castro

21 marzo, 2020