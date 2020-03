Coronavirus - Subito dopo il discorso del capo del governo Conte, il sindaco Arena ha inviato un messaggio ai cittadini di Viterbo

Viterbo – “Con la forza del nostro carattere e con l’aiuto di Santa Rosa ce la faremo”. Subito dopo il discorso del capo del governo Giuseppe Conte, il sindaco Giovanni Arena ha inviato un messaggio ai cittadini di Viterbo.

“Dalle parole del presidente del consiglio Conte si evince che per superare questo terribile periodo è necessario il forte senso di responsabilità di tutti gli italiani.

Noi viterbesi ci atterremo a quanto stabilito.

Domani (oggi 10 marzo, ndr) pubblicherò in maniera chiara ciò che potremo e non potremo fare.

Con la forza del nostro carattere e con l’aiuto di Santa Rosa ce la faremo”.

10 marzo, 2020