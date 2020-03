Sport - Pallavolo - Allenamenti interrotti fino al 16 marzo per tutte le squadre, dalla serie B al minivolley, per effetto del decreto coronavirus

Civita Castellana – La Junior volley Civita Castellana sospende tutte le attività fino al 16 marzo. La decisione è stata comunicata poco fa, in seguito al decreto del presidente del Consiglio e l’ordinanza regionale di ieri sull’emergenza coronavirus.

Ferme, quindi, tutte le squadre della società, dalla serie B maschile al minivolley.

“Fa male a voi, fa male a tutti, ma è l’unica cosa che potevamo fare in questo momento – scrive la società in una nota -. Siamo fieri di avere dato il massimo fino ad ora e fiduciosi che torneremo presto a farlo. Un sacrificio però in questo periodo è d’obbligo e siamo sicuri che potrà farci tornare tutti a una vita normale in un futuro prossimo”.

“Lo staff – chiude la Junior volley – a breve darà indicazioni ai propri ragazzi su come lavorare da casa, con l’obiettivo di tornare già pronti il prima possibile al palazzetto”.

9 marzo, 2020