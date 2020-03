La Lisbona de “La casa di carta” positiva la coronavirus

Madrid - L'attrice spagnola Itziar Ituño lo ha comunicato su Instagram - Ha interpretato anche il ruolo dell'ispettrice Murillo

Madrid – L’attrice spagnola Itziar Ituño è risultata positiva al coronavirus.

La 46enne ha interpretato il ruolo dell’ispettrice Murillo e la Lisbona nella serie tv di Netflix “La casa di carta”.

È stata la stessa attrice a darne comunicazione su Instagram ai propri fans con un post condividendo una foto.

“Ciao a tutti! – si legge nel post -. È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus. Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli”.

L’attrice ha sottolineato la gravità dell’epidemia a livello mondiale.

“Questa non è una sciocchezza – ha aggiunto Itziar Ituño -, attenzione, non prendertela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità. State a casa e proteggete gli altri. Ora ho quindici giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbi cura di voi”.

19 marzo, 2020