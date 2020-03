Motori - Alla conferenza di Brescia il presidente di Mille miglia Srl Franco Gussalli Beretta conferma il passaggio nella Tuscia e svela alcune novità sulla prossima edizione

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Brescia – “La Mille miglia a Viterbo e Ronciglione venerdì 15 maggio”.

Il presidente di Mille miglia Srl Franco Gussalli Beretta conferma che la prossima edizione della corsa per auto storiche attraverserà la Tuscia.

La manifestazione penderà il via da Brescia mercoledì 13 maggio per poi tornarci sabato 16. Sempre a Brescia è andata in scena la conferenza di presentazione di stamani in cui sono intervenuti anche il sindaco Emilio Del Bono e il presidente dell’Automobile club Aldo Bonomi.

“Il percorso scelto è molto, molto bello” ha commentato quest’ultimo, mentre il primo cittadino ha parlato di “occasione importantissima in cui la gara permetterà a partecipanti e turisti di apprezzare la bellezza della città e dell’Italia intera”.

Ai nastri di partenza della manifestazione di regolarità ci saranno 400 vetture, 30 in meno del solito con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza agli equipaggi. Anche in questo caso la conferma arriva da Beretta.

“Abbiamo ridotto il numero degli iscritti – prosegue il presidente –. Gli equipaggi arrivano da tutte le parti del mondo ma l’Italia è sempre la più rappresentata con il 30 percento dei partecipanti. Secondi i Paesi bassi con il 17 percento, terzi a pari merito Germania e Regno unito con il nove percento.

Per quanto riguarda i marchi, il più presente è nuovamente l’Alfa Romeo con 53 auto. Poi ci sono Lancia con 32, Fiat con 31, Jaguar con 29 e Mercedes Benz con 21. Avremo dei pezzi incredibili e questo è un dato positivo perché oltre alla quantità ci sarà tanta qualità. Viterbo e Ronciglione faranno parte della terza tappa che vede in Viareggio una delle grandi novità. Confermati anche il Ferrari tribute to Mille miglia e la Mercedes-Benz Mille miglia challenge che anticiperanno il convoglio”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020