La Motogp slitta ancora, rinviato anche il Gp d’Argentina

Sport - Motori - La gara era prevista per il 19 aprile - La nuova partenza del campionato sarà il 3 maggio in Spagna

Madrid – Ancora un rinvio per la Motogp. Dopo l’annuncio di ieri dello spostamento del Gp delle Americhe, in Texas, slitta anche il Gp d’Argentina, previsto originariamente in calendario per il 19 aprile.

Il campionato più importante del motociclismo mondiale, quindi, non partirà prima del 3 maggio, in Spagna, dove in teoria si sarebbe dovuta correre la quinta prova.

Domenica scorsa in Qatar hanno preso il via le classi minori, Moto2 e Moto3, ma non la MotoGp, che non aveva ancora inviato i suoi team sul circuito di Losail nel momento in cui è scattato il blocco agli arrivi dall’Italia da parte del governo qatariota.

11 marzo, 2020