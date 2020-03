Coronavirus - La denuncia della farmacia Greco di Tarquinia: "E' un abuso di potere"

Tarquinia – (s.s.) – “La polizia locale impedisce ai clienti di venire al lido”.

Duro critica della farmacia Greco alle forze dell’ordine che presidiano il litorale di Tarquinia.

L’ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi non impedisce alle persone di accedere ai servizi di prima necessità ma secondo i titolari dell’attività di viale Andrea Doria, durante i controlli di routine, qualche tarquiniese sarebbe stato respinto.

“Oggi abbiamo avuto la conferma e la prova – si legge in un post Facebook della farmacia Greco – che alcuni agenti della polizia municipale, posti a presidio del lido, andando contro ogni disposizione comunale e nazionale, di propria iniziativa, scoraggiano o addirittura impediscono ai nostri clienti di recarsi nella nostra farmacia e li ‘invitino’ ad andare nelle farmacie del paese.

Vi invitiamo dunque a denunciare questo abuso di potere. Contattateci spiegando cosa vi è stato detto e facendovi dare il nominativo dell’agente che esprime proprie opinioni non facendo applicare quello che è previsto da ogni decreto. Non possono per legge vietare l’accesso.

Tutti noi siamo da sempre considerati un punto fondamentale grazie alle nostre competenze, al modo di gestire i nostri pazienti e per la cura che abbiamo di tutta la gente che si reca da noi. Troviamo quindi assurdo dover affrontare proprio in una situazione come questa certi comportamenti senza senso e soprattutto privi di ogni fondamento. La farmacia è un presidio sanitario non certo un qualsiasi negozio quindi come tale deve essere trattato”.

23 marzo, 2020