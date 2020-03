La Viterbese affronta il Rende di Rigoli, il tecnico “lampo” della vittoria in coppa Italia

Sport - Calcio - Serie C - La squadra laziale ritrova per la prima volta da avversario il tecnico siciliano, chiamato in gialloblù a ridosso della finale dell'8 maggio

di Samuele Sansonetti

Vibo Valentia – La partita tra Rende e Viterbese è anche Rigoli contro Calabro.

Il primo, attuale tecnico dei biancorossi, ha condotto la squadra laziale alla conquista della coppa Italia l’8 maggio. Il secondo, a cui molti tifosi hanno attribuito gran parte di quella vittoria, ha guidato i gialloblù fino a una settimana prima.

Per la prima volta la Viterbese incontra da avversario l’allenatore che ha portato al Rocchi uno dei titoli più importanti ma che è rimasto in carica solamente tre partite. A ospitare l’incontro sarà il Razza di Vibo Valentia dove i calabresi giocano le loro gare interne per via dell’inagibilità del Lorenzon.

A scontrarsi, oltre ai due tecnici, la penultima in classifica col peggior attacco del girone e la nona della classe, rivitalizzata dal successo sul Bisceglie e nel bel mezzo del gruppone in lotta per un posto nei playoff.

Le tre vittorie stagionali del Rende sono arrivate tra le mura amiche e la difficoltà sono evidenti tra attacco sterile, difesa troppo bucata e astinenza dai tre punti che dura dal 15 dicembre. I marcatori più efficaci sono i centrocampisti Scimia (oggi assente) e Rossini con tre reti a testa, mentre in casa gialloblù quello del gol non è mai stato un problema: Volpe è arrivato in doppia cifra, Tounkara è vicinissimo allo stesso traguardo e probabilmente oggi torneranno a giocare insieme dopo innumerevole tempo.

Oltre alle punte, viste le squalifiche di Antezza e De Giorgi, partiranno dall’inizio anche Errico e Markic, tenuti a riposo nel turno infrasettimanale e pronti a tornare protagonisti. A centrocampo possibile spezzone per De Falco ma il reparto rimane in emergenza con i soli Bezziccheri e Bensaja (peraltro diffidato) più i giovani Corinti e Menghi a disposizione. Per Calabro sarà comunque 3-4-1-2 contrapposto al 4-3-3 avversario che schiera in media sei under a partita, contro i tre o quattro della Viterbese intenzionata a riproporre anche Biggeri tra i pali.

Il fischio d’inizio di Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato per l’occasione da Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti, è in programma per le 15 e gli ospiti sperano di ribadire la vittoria dell’andata, la più larga della stagione con il 6-1 firmato da Atanasov, Sibilia, Tounkara (doppietta), Bezziccheri e Simonelli.

Samuele Sansonetti

Rende – Viterbese

probabili formazioni

RENDE (4-3-3): Borsellini; Germinio, Nossa, Bruno, Origlio; Murati, Loviso, Rossini; Vivacqua, Libertazzi, Giannotti.

Panchina: Palermo, Borsellini, Negri, Ampollini, Cipolla, Collocolo, Godano, Blaze, Saveljevs, Ndiaye, Fornito, Navas.

Allenatore: Pino Rigoli.

VITERBESE (3-4-1-2): Biggeri; Markic, Negro, Baschirotto; Errico, Bensaja, Bezziccheri, Bianchi; Molinaro; Tounkara, Volpe.

Panchina: Pini, Maraolo, Vitali, De Santis, Scalera, Corinti, Zanoli, De Falco, Urso, Bunino, Simonelli.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti.

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 1 marzo

Casertana – Cavese 2-0 (sabato)

Reggina – Monopoli

Rieti – S. Leonzio

Rende – Viterbese

Catania – Vibonese

Bari – Avellino

Ternana – Bisceglie

Potenza – Catanzaro

V. Francavilla – Picerno

Paganese – Teramo

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 28 20 6 2 52 17 35 Bari 56 28 15 11 2 51 22 29 Monopoli 54 28 17 3 8 38 21 17 Potenza 52 28 15 7 6 34 23 11 Ternana 50 28 14 8 6 36 25 11 Catanzaro 42 28 12 6 10 40 33 7 Catania 41 28 11 8 9 36 37 -1 Teramo 40 28 11 7 10 29 30 -1 Vibonese 38 28 9 11 8 46 34 12 Viterbese 38 28 11 5 12 37 37 0 V. Francavilla 37 28 9 10 9 37 34 3 Avellino 37 28 10 7 11 31 36 -5 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 34 28 8 10 10 34 33 1 Picerno 29 28 7 8 13 27 35 -8 S. Leonzio 23 28 5 8 15 28 45 -17 Bisceglie 19 28 3 10 15 19 37 -18 Rende 17 28 3 8 17 19 49 -39 Rieti 12 28 4 5 19 27 62 -35

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

1 marzo, 2020