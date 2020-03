La Viterbese ha consegnato pizze, bevande e una maglia all’ospedale di Belcolle

Coronavirus - Viterbo - Bella iniziativa dei calciatori gialloblù, che hanno offerto la cena ai dipendenti del pronto soccorso

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Bel gesto della Viterbese.

Questa sera, su iniziativa dei calciatori, il club del presidente Marco Romano ha fatto recapitare pizze e bevande ai dipendenti del pronto soccorso in servizio all’ospedale di Belcolle.

Le pizze, preparate dalla Pizza loca di Viterbo, sono arrivate assieme a una maglia gialloblù dove spicca la scritta “Andrà tutto bene”.

Un gesto di gratitudine pensato dai giocatori per ringraziare i medici, gli infermieri e i componenti del personale per tutto quello che stanno facendo per la comunità.

14 marzo, 2020