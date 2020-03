Per la Viterbese un attacco spuntato e cinque gare a porte chiuse

Sport - Calcio - Serie C - Per domenica la squadra di Calabro rischia di dover fare a meno di Tounkara e Volpe - Il decreto del presidente del consiglio dei ministri blinda gli stadi fino al 3 aprile: Rocchi senza pubblico contro Rieti, Casertana e Monopoli

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Rieti, Sicula Leonzio e Casertana.

Con tre avversarie abbordabili in vista la Viterbese vuole sparare colpi a raffica ma le munizioni dei cannonieri sono contate.

Per il derby laziale di domenica, infatti, la squadra di Antonio Calabro rischia di dover fare a meno dei due centravanti titolari, che finora hanno messo a segno più del 50 percento delle reti complessive in campionato.

Sia Michele Volpe che Mamadou Tounkrara non sono al meglio e se si giocasse domani non andrebbero nemmeno in panchina: il primo, bloccato da un ematoma scaturito da un contrasto contro un avversario, prosegue nel lavoro differenziato in piscina, il secondo ha accusato uno stato febbrile.

Entrambi sono recuperabili ma la certezza, qualora arrivasse, si manifesterà tra domani e dopodomani quando il tecnico salentino inizierà a tirare le somme di una settimana complessa che sfocerà nella partita di domenica alle 17,30.

Nel frattempo Salvatore Molinaro e Cristian Bunino si scaldano e provano a mettere in difficoltà l’allenatore, mentre Andrea De Falco sembra aver ritrovato il giusto smalto ed è pronto a risolvere parecchi grattacapi alla linea di centrocampo.

Ieri sera, intanto, è arrivata l’ufficialità del decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che impone lo sport a porte chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile. Per i gialloblù cinque gare a porte chiuse contro Rieti, Sicula Leonzio, Casertana, Monopoli e Cavese, tre delle quali (la prima, la terza e la quarta) da giocare al Rocchi senza il supporto del pubblico.

Agli allenamenti della squadra, infine, al Vincenzo Rossi del Pilastro viaggiano di pari passo i piccoli lavori di messa in sicurezza dello stadio Rocchi consigliati dalla prescrizione dei vigili del fuoco e che riguardano rapidi interventi tra vie di fuga, tribune e torrette.

Proprio ieri, per quanto riguarda le tribune, è partita l’installazione della gomma piuma lungo le travi a mensola e tra oggi e domani verranno delimitate le zone attorno alle due torri faro in zona tifosi. Già ripulite invece le aree verdi appena fuori lo stadio.

Come ordinato dal comitato di ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto martedì pomeriggio in prefettura, i lavori verranno valutati entro il weekend dalla commissione comunale di pubblico spettacolo che si pronuncerà sull’agibilità dell’impianto.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 8 marzo

Vibonese – Paganese (sabato)

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Catania

Picerno – Reggina

S. Leonzio – Rende

Viterbese – Rieti

Avellino – Ternana

Teramo – V. Francavilla

Cavese – Potenza (lunedì)

Catanzaro – Bari (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 38 36 2 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 36 -7 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -30 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

Condividi la notizia:











5 marzo, 2020