La Webnovo vince il premio Bul factor

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Assegnato all’azienda Webnovo di Soriano nel Cimino la seconda edizione del il premio Bul factor – Largo al talento, l’iniziativa promossa localmente dalla Camera di commercio Viterbo con l’intento di riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al proprio interno, per incrementare la competitività e la produttività.

Il bando era stato lanciato sul finire dello scorso anno nell’ambito del progetto nazionale Ultranet, realizzato da Unioncamere e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico, con l’obiettivo di valorizzare idee, progetti, prodotti e servizi innovativi sviluppati dalle imprese in grado di migliorare l’efficienza ed efficacia dell’attività d’impresa e che traggono vantaggio dalla diffusione della Bul, la Banda ultra larga.

“In questi giorni così drammatici – dichiara Domenico Merlani, presidente della Camera di commercio Viterbo – ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante avere a disposizione rete ultraveloci e strumenti digitali che ci consentano di continuare a rendere operative da qualsiasi luogo le attività imprenditoriali e istituzionali. Sappiamo bene che l’infrastruttura digitale italiana necessita di un urgente ammodernamento in molte aree del Paese e in particolare nella Tuscia, per far sì di recuperare quel gap di innovazione con i competitor nazionali e internazionali. In tal senso il riconoscimento che diamo all’azienda Webnovo premia proprio il loro impegno per le attività svolte per diffondere l’innovazione digitale, applicandole tra l’altro a un comparto così strategico per l’economia locale come il turismo”.

In particolare Webnovo, l’impresa guidata da Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano, si è aggiudicata l’importante riconoscimento con il progetto “TusciaXP” per promuovere il turismo esperienziale sportivo e naturalistico con il digitale con un’attenzione particolare sulla destagionalizzazione, proponendo accuratamente ai viaggiatori proposte di soggiorni ed esperienze.

La piattaforma digitale prevede il coinvolgimento degli operatori turistici, produttori, attori sociali, servizi e risorse territoriali in modo da rendere ai visitatori unica l’esperienza. In tal senso la banda ultra larga diventa indispensabile in modo da rendere fruibili le diverse tecnologie e applicazioni ancora prima di intraprendere il viaggio.

La Camera di commercio di Viterbo si riserva di consegnare il premio non appena sarà superata l’emergenza Coronavirus. Essendosi aggiudicato la fase locale del premio Bul factor, il progetto di Webnovo è stato ammesso di diritto alla successiva fase di valutazione nazionale.

25 marzo, 2020