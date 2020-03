L’Active network cade a Ortona, brutta frenata per il terzo posto

Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - I viterbesi, sconfitti 5-2 dalla Tombesi, dicono addio ai playoff in maniera quasi definitiva

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Sconfitta inaspettata per l’Active network.

La squadra di David Ceppi torna a casa senza punti da Ortona e dice addio ai playoff in maniera quasi definitiva.

Il 5-2 subito dalla Tombesi è pesante non tanto per il passivo, quanto per il periodo in cui arriva: a cinque gare dal termine e con un calendario complicato la corsa al terzo posto diventa complicatissima.

A decidere il match del PalaSport le doppiette di Silveira e Piovesan più la marcatura di Del Ferraro. Inutili i gol arancioneri di Lamedica e Lepadatu, arrivati entrambi nella ripresa e troppo pochi per rimontare.

Il terzo posto rimane sempre a +3 ma con l’Italpol in serio vantaggio, visto che l’incontro sul parquet della Torfit Castelfidardo è stato rinviato e verrà recuperato in seguito. Tra i viterbesi e i romani anche il Ciampino anni nuovi e il Cobà (anche i biancazzurri hanno una partita da recuperare), per una bagarre che premierà soltanto una squadra, dal momento che molte altre quarte hanno più punti rispetto allo standard del gruppo B.

Sabato prossimo per l’Active lo scontro diretto del PalaCus contro l’Olimpus Roma, settima a -3 dagli arancioneri.

Condividi la notizia:











2 marzo, 2020