“L’autolavaggio non è stato chiuso…”

Marta - Lo afferma il legale del titolare dell'attività Samuele De Santis

Marta – (sil.co.) – “Al titolare dell’autolavaggio di Marta non risulta che l’attività sia stata chiusa, né che abbia ricevuto sanzioni, anche perché i carabinieri sono passati il 13 marzo e in quella data poteva stare aperta”. A dirlo l’avvocato Samuele De Santis, che assiste il gestore dell’attività, secondo il quale la notizia diffusa ieri, a distanza di undici giorni, non corrisponderebbe al vero.

I carabinieri della stazione di Marta avrebbero trovato nel paese un autolavaggio aperto con all’interno un cliente. “Immediatamente – si legge in una nota dei militari – i carabinieri hanno fatto chiudere l’attività e chiesto la sospensione della stessa, oltre a procedere alla denuncia del titolare, un cittadino di origini egiziane e del suo operaio, un uomo di origini libiche. Inoltre è stato identificato e denunciato l’ avventore, un italiano, per avere violato le prescrizioni sul divieto di uscire dalla propria dimora salvo requisiti di necessità”.

“Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stato fatto un controllo nei confronti dell autolavaggio sito in Marta e nei confronti del cittadino egiziano suo gestore, Hamed Taha Amed Elahabasy – dice il legale, spiegando – l’unico controllo effettuato è stato in data 13 marzo e non è emerso alcun comportamento non idoneo del mio assistito. Smentiamo che in altra data l’autolavaggio sia stato trovato irregolarmente aperto e alleghiamo l’autocertificazione che è stata rilasciata nell’unico controllo effettuato in data 13 marzo”.

25 marzo, 2020