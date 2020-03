“Le mascherine Ffp2 e Ffp3 vanno portate solo dai medici, altrimenti si rischia di contagiare gli altri”

Coronavirus - Viterbo - Lo dice il medico Giuseppe Fonti - E con lui anche il ministero dell'interno - DOCUMENTO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Le mascherine Ffp2 e Ffp3 con filtro vanno portate solo da medici, operatori sanitari e da chi lavora sul campo. Le persone comuni che le indossano per andare in giro o al supermercato rischiano solo di contagiare gli altri. Mettendo a repentaglio la salute di chi ti sta intorno. Perché attraverso il filtro, se uno è malato o portatore sano di Coronavirus, rischia di spruzzare il virus all’esterno”.

Lo dice Giuseppe Fonti, medico di base di Vetralla da 43 anni. E lo dice anche, a chiare lettere, una nota del 20 marzo 2020 del ministero dell’interno che riporta un “Vademecum utilizzo mascherine – dichiara il ministero – predisposto da un’agenzia formativa accreditata della regione Piemonte, che si ritiene contenga utili informazioni sull’utilizzo delle citate mascherine a beneficio di tutto il personale, anche al di fuori dell’attività lavorativa”. L’agenzia è l’associazione Asso.Forma.

“In sintesi – spiega infatti l’agenzia – la cittadinanza non deve usare le mascherine con valvola perché possono diffondere il contagio. Gli addetti alla vendita non devono usare le mascherine con valvola perché possono diffondere il contagio. Queste persone devono usare mascherine senza valvola o chirurgiche o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l’esalazione ed umidita trattenendola e non rilasciandola. Una persona che ha il virus – prosegue l’agenzia – o che potrebbe essere un portatore sano asintomatico rischia di spruzzare il virus all’esterno. E dal filtro il virus potrebbe essere spruzzato verso l’esterno”.

Quindi, indossare le Fffp2 o le Ffp3 per andare a fare la spesa o stare in mezzo ad altre persone, se una di queste è portatrice sana oppure contagiata, potrebbe essere un pericolo serio per tutti gli altri.

“Le Ffp2 e le Ffp3 – continua Fonti – diventano un danno se vengono portate in maniera non conforme a quelle che sono le prescrizioni degli epidemiologi nazionali e internazionali. La mascherina che andrebbe utilizzata da tutti è la semplice mascherina chirurgica. Soprattutto quando va a fare la spesa. Inoltre, mettere la mascherina quando si sta in macchina da soli o quando da soli si va a fare una passeggiata non ha senso. Mettere la mascherina ha senso quando vai al supermercato, ma ha ha senso indossare quelle più semplici. Una mascherina di stoffa o quelle Tessuto non tessuto. Le Ffp2 e le Ffp3 con valvola vanno riservate al solo personale sanitario”.

Medici, operatori sanitari, forze dell’ordine e chi sta sul campo, “indossano le Ffp2 e le Ffp3 perché hanno il filtro in entrata che gli impedisce di prendersi la malattia. Una persona che ha il virus o che potrebbe essere un portatore sano asintomatico rischia di spruzzare il virus all’esterno!.

In che modo? “Il filtro è in entrata – ribadisce Giuseppe Fonti – ma non in uscita. E dal filtro il virus potrebbe essere spruzzato verso l’esterno. Tant’è vero che il personale sanitario, oltre ad indossare le Ffp2 e le Ffp3 mette sopra anche una mascherina chirurgica”.

Perché la gente continua quindi a indossare le Ffp2 e le Ffp3 con filtro? “Perché secondo me – risponde Fonti – non è mai stata fatta una dichiarazione specifica e precisa sull’uso corretto delle mascherina. E poi la distanza sociale funziona molto di più della mascherina. Non solo ma le Ffp2 e le Ffp3 hanno un filtro che non va mai toccato. Invece vedi gente che lo fa e si sposta la mascherina sulla fronte. Le cose che funzionano, per le persone comuni, sono il distanziamento sociale e la mascherina chirurgica. L’operatore sanitario e il medico le indossano perché così riescono a respirare”.

Ogni quanto va cambiata una Ffp2 o una Ffp3? “Teoricamente – dice Fonti – vanno cambiate ogni 4, 6 ore. Cosa impossibile con la penuria che c’è. Alcuni la sanificano con acqua e una soluzione al 70% di alcool lasciandola a riposo per 12 ore finché non si asciuga. Tutt’al più un operatore o un medico possono farci un turno di lavoro”.

Tuttavia, secondo Fonti, “è ancora tanta la gente che va in giro con le FFp2 e le Ffp3. E quando vengono in ambulatorio a Vetralla glielo dico. Gli dico, ‘tu dentro un ambulatorio con la Ffp non puoi entrare perché se sei un portatore rischi di contagiare tutti gli altri. Devi pensare a te, ma anche agli altri. Invece se sei portatore e hai la mascherina di tipo chirurgico non contagi nessuno”.

“Hai mai visto un epidemiologo con la mascherina Ffp? – conclude Giuseppe Fonti -. Quelli della Protezione civile che fanno la conferenza stampa delle 18, li vedi ma con la ffp2 o la Ffp3 con filtro? No. Nessuno di questi si presenta in televisione con la Ffp2 o la Ffp3. A parte qualche politico”.

– Mascherine – Il documento del ministero dell’interno

