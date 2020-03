Viterbo - Coronavirus - Dal vescovo Lino Fumagalli un messaggio di vicinanza e un invito a rispettare le restrizioni imposte - VIDEO

Viterbo – (g.f.) – “Le norme da rispettare sono un gesto d’amore per noi e per gli altri”. Coronavirus, il vescovo Lino Fumagalli parla ai sacerdoti e ai fedeli. Un messaggio video che arriva in una situazione di difficoltà.

“Invito tutti a rispettare le norme che ci sono state date – afferma Fumagalli – e a considerarle come atto d’amore per noi stessi, a tutela della salute nostra e come atto d’amore per gli altri.

Per evitare difficoltà e contagio non solo ai nostri cari, ma a tutti quelli che possiamo incontrare sul nostro cammino”.

Il vescovo assicura vicinanza e preghiera, oltre a non far mancare la sua benedizione.

“Il momento che stiamo vivendo – dice Fumagalli – con le restrizioni che ci sono state date rischiano di creare in noi e le nostre famiglie tensione, incertezza e paura. Mai come oggi è attuale quanto il Signore ci dice. L’ultimo messaggio prima di salire al cielo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore è con noi in questo momento di difficoltà. Sostiene la nostra vita, consola le nostre tribolazioni e soprattutto infonde speranza”.

Quella che stiamo vivendo è una fase, seppure complicata. La attraverseremo. “Dopo il tunnel tenebroso tornerà la luce. Mi auguro che sia la luce della Pasqua, la luce del Risorto”.

Nel frattempo, l’invito è a riscoprire lo stare insieme, in famiglia.

“Il bello di rimanere in famiglia, nei legami d’affetto e amicizia. Cogliamo questo tempo come un’opportunità e non lasciamoci scoraggiare. Con l’impegno di tutti, per aprirci a un tempo migliore”.

14 marzo, 2020