Le Ore cantano per la Disney

Musica - Il brano "Let myself go" scelto dalla multinazionale americana per la colonna sonora della serie "Penny on M.a.r.s.", in onda in 21 Paesi - VIDEO

di Alessandro Castellani

Viterbo – Disney sceglie Le Ore. Il duo composto dal viterbese Francesco Facchinetti e il romano Matteo Ieva ha fornito una sua canzone per la colonna sonora della terza stagione della serie “Penny on M.a.r.s.”, in onda in queste settimane su Disney Channel in 21 paesi del mondo e in streaming mondiale su Disney Plus.

La canzone, intitolata “Let myself go” e scritta testo e musica da Facchinetti e Ieva, è il pezzo conclusivo della serie, ambientata in un’accademia di arti sceniche per ragazzi. Secondo la trama, viene cantata dagli attori nell’episodio conclusivo, quello del saggio di fine anno, dopo un percorso di composizione durato diverse puntate.

Decisivo, per Le Ore, l’incontro con Enrico Palmosi, produttore che ha lavorato con artisti come Emma, Laura Pausini e Giorgia e che ha segnalato alla Disney la canzone scritta da Facchinetti e Ieva.

“Ci sono centinaia di autori di tutto il mondo che cercano di collaborare con la Disney – racconta Facchinetti – ma per noi questa soddisfazione incredibile è nata davvero per caso. Eravamo in studio a Milano, stavamo lavorando a dei pezzi nostri, quando all’improvviso Matteo si è avvicinato a Palmosi e gli ha fatto sentire una demo di una canzone che avevamo scritto 2 anni fa, che era appunto ‘Let myself go’. Lui è scattato subito, mi ha chiesto di cantarla in inglese, così com’era, e una settimana dopo ci ha fatto sapere che la Disney l’aveva scelta per la sua serie”.

“Se Matteo non avesse avuto quel lampo di far sentire proprio quella vecchia canzone al produttore, pescandola chissà come dall’archivio del suo pc, non avremmo mai raggiunto questo traguardo – continua il cantante di Viterbo -. Sembra una cosa successa in pochi secondi, ma in realtà è il coronamento di un percorso durato anni”.

Non è questa l’unica novità in serbo per Le Ore. Il gruppo ha fatto sapere che domani uscirà il nuovo singolo, “9,47 pm”. Un pezzo che, come spiega Facchinetti, “sarebbe dovuto uscire già un mese fa, ma poi si era fermato per l’emergenza Coronavirus, che ha bloccato tutto. Però noi abbiamo sempre fatto tutto da soli e riusciamo a essere operativi anche in quarantena. Abbiamo girato e montato il videoclip nel salone di casa di Matteo, a Roma, e ora siamo pronti per uscire”.

Il trailer della serie Penny on M.a.r.s. con la canzone de Le Ore

26 marzo, 2020