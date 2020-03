“Lei non ha voluto incontrarci, ecco le nostre proposte…”

Ronciglione - Lettera aperta dei consiglieri comunali Giovagnoli, Satriani, Duranti, Marcucci, Olivieri e Scialanca al sindaco Mengoni sulla gestione dell'emergenza Covid-19

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Sindaco,

considerato questo particolare periodo di difficoltà che l’intero paese sta attraversando riteniamo doveroso e necessario aprire un dialogo costruttivo al fine di superare le divergenze politiche che ci dividono in modo da far prevalere, come abbiamo già avuto modo di dire, prima di tutto la difesa della salute, delle attività economiche e delle famiglie in difficoltà nel superiore interesse della nostra piccola ma forte comunità.

Per questi motivi, le abbiamo chiesto informalmente di incontrarci circa una settimana fa, sicuri che ci avrebbe subito manifestato la sua disponibilità al riguardo.

Purtuttavia, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 23 marzo, le abbiamo rinnovato la nostra richiesta, questa volta in maniera ufficiale utilizzando la posta elettronica certificata, chiedendole nuovamente un incontro nella nostra qualità di consiglieri comunali ed allo scopo di sottoporle idee, suggerimenti ed iniziative da mettere in atto a tutela della salute pubblica e per aiutare le famiglie e le attività economiche presenti nel nostro paese.

Visto che ancora in data odierna non abbiamo ricevuto nessuna notizia in merito all’auspicato incontro – che naturalmente si sarebbe dovuto svolgere nel rispetto delle stringenti normative di sicurezza interpersonale – ci vediamo purtroppo costretti, nostro malgrado, a scriverLe questa lettera al fine di elencarle, senza alcuna presunzione, tutte le iniziative che avremmo voluto proporle nell’incontro richiesto a cui lei non ha voluto inspiegabilmente dare seguito:

Tutela della salute pubblica

– Obbligo di indossare mascherine e guanti all’entrata dei negozi;

– Programmazione della spesa settimanale distribuita in sei giorni (con relativa chiusura domenicale) ed in ordine alfabetico (capo famiglia) in modo tale da non creare file, affollamenti e discussioni davanti agli ingressi dei negozi (modalità peraltro già funzionante per la riscossione delle pensioni presso gli uffici postali) con eccezioni in particolari situazioni di emergenza e necessità;

– Distribuzione gel disinfettante agli esercizi pubblici aperti;

Aiuti alle attività economiche ed alle famiglie

– Utilizzare la mensa scolastica per la preparazione di pasti per le persone anziane sole e non autosufficienti con relativa consegna domiciliare;

– Pubblicizzate la eventuale disponibilità di commercianti locali ad effettuare consegne a domicilio;

– Impegnare le risorse economiche dei mutui Mef (circa 24.000 euro) per l’acquisto di generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà;

– Lanciare l’iniziativa “Spesa Sospesa” sul modello del “Caffè Sospeso” a Napoli e cioè la possibilità di lasciare un piccolo obolo nei supermercati al momento di pagare la spesa così che gli stessi commercianti possano poi utilizzarlo per consegnare beni di prima necessità alla Caritas locale ovvero alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile;

– Sospendere il pagamento dei parcheggi con strisce blu;

– Ridurre l’aliquota addizionale Irpef ad un’aliquota media tra il minimo e il massimo;

– Rimodulare la Tari per le attività economiche attualmente chiuse con una riduzione del 30% in proporzione ai mesi di sospensione dell’attività;

– Potenziamento dell’ufficio servizi sociali del Comune con utilizzo di personale di altri uffici sempre tramite smart working;

– Diffusione a mezzo socials di una newsletter quotidiana di informazione alla cittadinanza con anche l’utilizzo delle insegne d’informazione luminose istallate;

– Informatizzazione e digitalizzazione, nei limiti del possibile, dei servizi offerti da alcuni uffici comunali (Ufficio Tecnico, Anagrafe, UMA, Servizi Sociali);

– Creazione di una community web nella quale verranno proposte diverse attività: dall’ascolto della musica a laboratori tematici fino alla lettura di libri;

– Realizzazione di un servizio telefonico di supporto psicologico per gestire l’ansia e lo stress causati dall’attuale emergenza sanitaria;

– Individuazione delle nuove situazioni di difficoltà economica e intervenire tramite la creazione di una card per acquisto di generi alimentari con ricarica di almeno 150 euro mensili per il periodo di emergenza;

– Conferimento dei gettoni di presenza maturati e da maturare nell’anno dei Consiglieri Comunali e delle indennità di carica del mese di marzo della giunta comunale per un parziale finanziamento delle card di cui al punto precedente.

Ritenendo nostro dovere proporre soluzioni nel primario interesse della Comunità che rappresentiamo e soprattutto sperando che queste nostre proposte vengano quanto meno debitamente valutate, porgiamo cordiali saluti non prima, però, di aver ringraziato a nome dell’intera cittadinanza pubblicamente tutte le persone che lavorano nella sanità, i volontari della Croce Rossa Comitato di Ronciglione e Sutri della Protezione Civile, i volontari che collaborano ad aiutare le situazioni di difficoltà, gli artigiani, i commercianti, gli autotrasportatori, gli operatori ecologici e tutte le persone che si adoperano per permettere che la nostra Comunità risenta il meno possibile delle difficoltà derivanti da questo delicato momento. Crediamo che ad emergenza finita lei, sindaco, non potrà non insignirli ufficialmente della onoreficenza della civica benemerenza.

Alessandro Giovagnoli

Emanuele Satriani

Giuseppe Duranti

Marco Marcucci

Maria Agostina Olivieri

Mauro Scialanca

Consiglieri comunali

29 marzo, 2020