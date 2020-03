Televisione - Con la sua frittata ai carciofi il 19enne conquista il giudice Giunta che lo ha scelto: "Sogno di fare il critico enogastronomico"

Tarquinia – Leonardo Tini di Tarquinia vince la Prova del cuoco.

Il ragazzo conquista il “Duello dei giovani” nella puntata del 2 marzo del programma di Rai1 condotto da Elisa Isoardi. A introdurlo Claudio Lippi:

“Leonardo Tini, 19 anni, da Tarquinia. Mi dicono che studia per fare il cuoco, ma non vuole fare il cuoco. Allora – ha scherzato il presentatore – che La prova del cuoco sia fatta di pazzi…” e il giovane sorridendo ha spiegato: “E’ vero, in realtà vorrei fare il critico enogastronomico, però secondo me per diventarlo è necessario conoscere la cucina ed essere un bravo cuoco”.

Leonardo era in gara contro Gabriel Fanti di Latina.

La prova tecnica consisteva nella pulizia dei carciofi e il piatto a sorpresa nella frittata coi carciofi.

Natale Giunta, il giudice, li ha osservati durante le loro esecuzioni e alla fine ha detto: “Entrambi hanno fatto un’esecuzione perfetta – ha detto al momento della proclamazione – anche se hanno fatto l’errore di mettere l’olio. Non si mette l’iolio di oliva, non ne capisco l’utilizzo. Sulla lavorazione hanno fatto una frittata uguale, ma per portarlo in questo percorso fino alla fine scelgo Leonardo”.

Il giudice ha alzato il braccio del 19enne di Tarquinia a cui si sono bagnati gli occhi per l’emozione e la gioia.

4 marzo, 2020