Se l’Italia annaspa ci resta la “Speranza”…

Coronavirus - Viterbo - Un quadro di Angelo Russo per invitare a fare ognuno la propria parte e ad avere fiducia

Viterbo – (s.m.) – L’Italia come una barchetta di carta nel mare in tempesta. Una metafora dell’emergenza Coronavirus che la sta mettendo a dura prova.

Ma la speranza rimane. Come in un vecchio cartone animato – targato inevitabilmente Walt Disney – dove diventava un inafferrabile uccellino blu: “non puoi averlo o comprarlo, non si fa catturare. Però c’è, ed è lui che fa tutto avverare”…

“Speranza” è diventato il titolo di un quadro di Angelo Russo, psicologo e artista viterbese. È lui che ha dipinto quella barchetta tenace tra le onde. “È un quadro su tavola, in polimaterico, cioè ho usato materiali diversi per dipingerlo: smalti, gesso – dice Russo -. La speranza è un aquilone multicolore. L’ho voluto così, di tante tinte diverse, come a simboleggiare che tutto il mondo è immerso in questa sciagura e ognuno può fare la sua parte”.

Come? Semplicemente, anche se non ci siamo abituati. “Basta stare a casa – continua Russo -. Alla fine non ci si chiede la luna“. Non ammalarsi non è neanche troppo un favore a noi stessi, in prima battuta. Più che altro al sistema sanitario nazionale, che non saprebbe come soccorrere una sterminata quantità di malati gravi.

Russo ha dipinto “Speranza” in questi giorni da barricato in casa, come molti italiani, dopo l’ultimo decreto con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha blindato il paese per irrigidire le misure anti contagio. “Per me, alla fine, non è un sacrificio, se non fosse per mia madre anziana che non posso andare a trovare – racconta -. Per certi versi, anzi, è gradevole. Sono a casa a fare ciò che mi piace: la pittura. Ho sempre alternato la mia attività di psicologo alla passione per l’arte: da dicembre sarò in pensione e potrò esclusivamente dipingere. Stavo preparando una mostra per il mese di settembre. Certo, non è facile pianificare il futuro ora: non so se riuscirò a organizzare l’esposizione per tempo. Bisognerà capire quanto ci darà ancora da fare questa emergenza…”.

Se la mostra si farà, “Speranza” sarà tra i quadri in esposizione.

15 marzo, 2020