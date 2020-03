L’Ortoetruria cerca l’ottavo squillo consecutivo

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - Per la Stella azzurra un incontro da non sottovalutare contro il Pass Roma degli ex Misino, Cianci e Fiorentino - Palla a due alle 18 al PalaMalè

Viterbo – Nell’ottava di ritorno la Stella azzurra Ortoetruria affronta il Pass Roma, formazione che si colloca attualmente al 12esimo posto della graduatoria e che cerca risultati importanti per conquistare il prima possibile una posizione finale di classifica utile ad evitarle i playout.

La formazione romana esce da una sconfitta subìta domenica scorsa sul proprio campo opposta alla forte Grottaferrata, in un match che comunque ha ampiamente dimostrato il buono stato di forma dei capitolini, il cui roster si è arricchito proprio dall’ultima gara della presenza di Tommaso Misino, forte guardia romana ben conosciuta a Viterbo dove ha disputato due stagioni. Ma nel Pass militano anche Giulio Cianci e Alberto Fiorentino, altri due ex che hanno vestito la maglia biancostellata e che insieme ad Argenti, Baldrati, Lo Basso, D’Angelo, Procaccio, Provaroni e Sodani con l’aggiunta dei giovani Scianaro, Scarnati e De Santis compongono un team certamente valido che può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

L’Ortoetruria vuole invece proseguire la marcia positiva che ha caratterizzato sin qui il girone di ritorno cercando di consolidare la propria classifica e di migliorare sia il proprio gioco d’insieme che gli schemi indicati dal coach.

“Un’altra gara da non sottovalutare in alcun modo – afferma Fanciullo – così come quelle che abbiamo affrontate nelle ultime settimane. Conosciamo bene il Pass e la sua pericolosità. Un team che ha necessità di punti e che vanta giocatori di assoluta qualità. Come al solito non voglio alcuna distrazione ed attendo dai miei una prestazione convincente ed agonisticamente valida per tutto l’arco della partita. Non ci possiamo permettere di regalare nulla, tanto meno a una squadra di ottimi tiratori come quella romana. Quindi massima concentrazione per cercare di indirizzare la partita secondo le nostre scelte tattiche“.

Per l’Ortoetruria convocati Price, De Gregorio, Rogani, Navarra, Rovere, Baldelli, Meroi, Pebole, Rubinetti, Piazzolla e Casanova. Palla a due fissata alle 18 sotto la direzione di Tripi di Roma e Lilli di Ladispoli.

1 marzo, 2020