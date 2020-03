L’Unitus si ferma: stop a lezioni e convegni, chiuse biblioteche e sale studio

Coronavirus - Viterbo - Il decreto del rettore Stefano Ubertini: "Esami e lauree verranno ricalendarizzati, docenti e amministrativi regolarmente in servizio"

Condividi la notizia:











Viterbo – L’Unitus si ferma, dopo che un docente di Agraria e una studentessa sono risultati positivi al primo tampone da Coronavirus.

Sono sospese una serie di attività “dalle 14 del 4 marzo sino a domenica 15 marzo compresa, al fine – spiega il rettore Stefano Ubertini nel decreto – di consentire la bonifica e l’igienizzazione delle aule, biblioteche, aule studio, laboratori e di qualsiasi altro locale e spazio utilizzati da studenti, docenti e personale della sede di Viterbo dell’università”.

Tra le altre cose, stop di dodici giorni a lezioni e convegni. Chiuse anche biblioteche e sale studio. “Gli esami di profitto e di laurea e altre iniziative di carattere formativo – continua Ubertini nel decreto rettorale – sono rinviati e verranno ricalendarizzati dai consigli di corso di studio. Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza”.

Fanno però eccezione “le attività didatti che si tengono presso le scuole sottufficiali dell’esercito e la scuola marescialli dell’aeronautica. Il personale docente e tecnico amministrativo presta regolare servizio fino a nuova disposizione”.

L’università, con una nota, ha fatto sapere che “la sospensione delle attività didattiche è stata decisa in via precauzionale, per motivi di contenimento e per consentire l’igienizzazione di tutti i locali. La situazione è costantemente sotto controllo, sia da parte delle autorità sanitarie sia di quelle universitarie”.

La presidente della regione Lazio ha invece comunicato che “le autorità competenti hanno disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per gli studenti ospiti della struttura”. Si tratta della casa dello studente di via Cardarelli, dove la ragazza ricoverata allo Spallanzani soggiornava.

Università degli studi della Tuscia – Decreto rettorale

Dalle ore 14 del 4 marzo sino a domenica 15 marzo 2020, compresa, sono sospese le attività di seguito elencate al fine di consentire la bonifica e l’igienizzazione delle aule, biblioteche, aule studio, laboratori e di qualsiasi altro locale e spazio utilizzati da studenti, docenti e personale della sede di Viterbo dell’università degli studi della Tuscia:

Lezioni, esercitazioni, seminari, tirocini e attività didattiche similari presso tutte le strutture dell’Ateneo

Esami di profitto e di laurea

Colloqui con docenti e ricevimento studenti in presenza

Viaggi di istruzione, iniziative didattiche e visite di studio comunque denominate sul territorio nazionale e internazionale

Convegni, conferenze o dibattiti interni o aperti al pubblico esterno

Concerti e manifestazioni similari

Procedure concorsuali.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle attività didattiche dei corsi di dottorato di ricerca e post-lauream.

Negli stessi giorni, per ragioni di cautela e di prudenza, sono chiuse al pubblico le biblioteche e le sale studio.

Gli esami di profitto e di laurea e altre iniziative di carattere formativo sono rinviati e verranno ricalendarizzati dai consigli di corso di studio. Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza secondo le deliberazioni dei consigli di corso di studio, di cui sarà data comunicazione sui canali istituzionali dell’ateneo.

Sono escluse da quanto previsto dal presente articolo le attività didatti che si tengono presso le scuole sottoufficiali dell’esercito e la scuola marescialli dell’aereonautica.

Il personale docente e tecnico amministrativo presta regolare servizio fino a nuova disposizione.

Le misure previste dal presente decreto entreranno immediatamente in vigore fino a nuova disposizione.

Stefano Ubertini

Rettore

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020