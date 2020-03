Marco Mengoni: “Sto in casa, leggo, cucino, suono e ascolto musica”

Cronaca - Il cantante racconta la sua quotidianità con le restrizioni per il Coronavirus

Viterbo – (g.f.) – “Sto in casa, leggo, cucino, suono e ascolto musica”. Anche Marco Mengoni in casa per il Coronavirus. Il cantante di Ronciglione affida via social la sua riflessione su quanto sta accadendo al nostro Paese e non solo.

“Sono stato qualche giorno in silenzio – dice Mengoni – per capire bene cosa stesse succedendo.

Ho cominciato ad organizzare il mio stare a casa per le prossime settimane: leggo, dipingo, suono, ascolto musica, poi mi alleno e cucino”. Fin qui il racconto della sua nuova giornata tipo. Ma il rimanere chiusi fra quattro mura aiuta a pensare.

“Sto riflettendo sul fatto che questo virus ci insegna davvero che pregiudizi e discriminazioni non hanno alcun senso – spiega Mengoni – non ci sono differenze tra di noi, siamo uguali. E ora allo stesso modo vulnerabili”.

Quindi la sua scelta, che è quella di tanti altri: “In questi giorni mi fido di chi ne sa più di me e rimango a casa”.

15 marzo, 2020