Mascherine chirurgiche inviate direttamente dai marines a Orte

Good news - Anche tu redattore – La storia di Serena Discendenti infermiera al Centro salute

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Mia nuora Serena Discendenti, infermiera al Centro salute di Orte stamani, con grande sorpresa, si è vista recapitare da un corriere un pacco proveniente dagli Usa contenente mascherine chirurgiche.

Sono state spedite da amici del corpo dei marines con cui suo marito ha partecipato a varie missioni internazionali e con cui ha frequentato l’Accademia militare Usa di El Paso in Texas.

Con grande prontezza hanno aderito alla richiesta di dispositivi di protezione. Molti altri dispositivi sono fermi per la sospensione dei voli ed in qualche dogana.

Mia nuora desidera ringraziare pubblicamente la tanta sensibilità, vicinanza ed affetto dimostrata da questi amici americani in un momento tanto difficile per l’ Italia.

Luigi Tofone

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











26 marzo, 2020