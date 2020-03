Roma - Era rimasto a bordo della Diamond Princess per tutti i giorni dell'emergenza coronavirus e era sceso per ultimo dall'imbarcazione

Roma – Mattarella nomina commendatore il capitano Gennaro Arma della Diamond Princess.

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha conferito un’onorificenza a Gennaro Arma, il capitano della Diamond Princess che per giorni è rimasta ancorata al porto di Yokohama con numerosi contagi da coronavirus a bordo. La nave aveva rischiato di essere un vero e proprio focolaio per il virus e il capitano Arma è rimasto a bordo per tutti i giorni dell’emergenza, decidendo di scendere per ultimo dalla nave.

“In considerazione del suo esemplare comportamento – si legge in una nota del Quirinale – il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l’onorificenza di commendatore al merito della repubblica italiana al comandante della Diamond Princess Gennaro Arma”.

6 marzo, 2020