Medici, infermieri e aiuti dalla Cina: “In Italia per ricambiare il favore”

Coronavirus - Il vicepresidente della croce rossa cinese, Sun Shuopeng, presenta la delegazione atterrata ieri a Fiumicino

Roma – Più di 30 tonnellate di materiale, una troupe di nove esperti tra medici e infermieri e tanta esperienza sul campo.

Il volo di ieri, proveniente dalla Cina e atterrato a Fiumicino, ha portato una ventata di ottimismo nella lotta all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Oggi, nella sede della croce rossa italiana, si è svolta la conferenza di presentazione della troupe. A parlare il vicepresidente della croce rossa cinese Sun Shuopeng.

“Portiamo la nostra esperienza e la nostra amicizia – ha spiegato quest’ultimo -. Quando l’epidemia è scoppiata in Cina l’Italia ci ha aiutato e siamo qui per ricambiare il favore. Portiamo equipaggi per i reparti di terapia intensiva, respiratori, mascherine, medicine e plasma. Inoltre, siamo in possesso dell’ultima versione della soluzione clinica contro il Covid-19 e dell’ultima versione del piano di controllo del Covid-19″.

Presenti all’incontro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della croce rossa italiana Francesco Rocca e l’ambasciatore cinese Li Junhua.

“La Cina è profondamente dispiaciuta per quanto sta accadendo – ha concluso Li Junhua -. Abbiamo vissuto la stessa esperienza e capiamo il vostro dolore. Non abbiamo mai dimenticato l’aiuto ricevuto dall’Italia”.

13 marzo, 2020