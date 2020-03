“Noi medici in prima linea contro il Coronavirus, siamo preoccupati perché la situazione è seria”

Covid-19 - Intervista ad Antonio Maria Lanzetti, presidente dell'ordine dei medici di Viterbo - Nella Tuscia positivi dieci sanitari su ottanta casi

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Il Coronavirus ha contagiato ottanta persone nella Tuscia. Dieci sono operatori sanitari. Dottor Antonio Maria Lanzetti, presidente dell’ordine dei medici di Viterbo, perché?

“Perché noi medici siamo a contatto con la popolazione e soprattutto con i malati. Tutti gli operatori della sanità, lavorando in prima linea in questa emergenza, sono maggiormente esposti al contagio. Vista anche la capillarità e le modalità di diffusione del virus. E sono esposti al contagio inevitabilmente, nonostante si sappia alla perfezione quali sono le protezioni da adottare. Ma purtroppo quello del contagio è un rischio insito nella professione stessa”.

È solo questo il motivo? Non crede che all’inizio ci sia stata una sottovalutazione del pericolo?

“Anche questo. Ma ci siamo trovati di fronte a qualcosa di completamente nuovo. Ancora oggi non conosciamo né il tipo di virus né il suo comportamento. Ed è per ciò che le misure prese sono state tardive”.

I medici sono dotati di tutte le protezioni necessarie per poter lavorare in sicurezza in quest’emergenza?

“Non sempre. In particolar modo all’inizio, il Covid-19 ci ha trovati un po’ sprovveduti perché ci ha presi alla sprovvista. Non eravamo preparati e c’è stato un piccolo ritardo. Ancora oggi le forniture non sono eccessive e sono razionate pure a Viterbo. Ma la carenza è globale e soprattuto non è colposa. Ma man mano che si va avanti, si sta perfezionando anche quest’aspetto. È ovvio che più presidi si possono avere e meglio è”.

Da medico è preoccupato?

“Sì, lo sono. Sono preoccupato perché la situazione è molto, molto seria. Sono preoccupato per la popolazione e per gli operatori sanitari che combattono in prima linea”.

E quali sono i timori dei suoi colleghi?

“Principalmente quello di essere realmente a contatto con il virus”.

Pensa che il sistema sanitario viterbese stia riuscendo a fronteggiare l’emergenza o è in affanno?

“È in affanno in relazione alle nuove esigenze che si sono presentate, ma non specificamente per delle carenze”.

21 marzo, 2020