Medicine, alimenti e ricette a domicilio: ci pensa il comune

Viterbo - Coronavirus - Parte il servizio di "Sollievo domiciliare" - L'assessora Sberna (Servizi Sociali): "Destinato a soggetti fragili"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Medicine, alimenti e ricette e posta a domicilio, ci pensa il comune.

Parte un nuovo servizio, che non a caso si chiama “Sollievo domiciliare”.

Destinato ad anziani, persone con difficoltà, soggetti fragili in genere, consentirà di superare le difficoltà legate alle restrizioni per il Coronavirus.

Non si può uscire di casa, se non per le necessità quali la spesa, ragioni di salute. Ma c’è chi anche per queste esigenze non può lasciare l’abitazione e non può contare su persone che solitamente li aiutano.

Dalle 16 di oggi il servizio è attivo, chiamando lo 0761-270957 e inviando una email all’indirizzo sollievodomiciliare@criviterbo.it dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20.

“Abbiamo atteso tutti gli atti amministrativi – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Sberna – per un servizio importante, nel momento in cui siamo stati costretti a sospendere tanti altri servizi quali le attività dei centri sociali polivalenti, dei centri diurni, degli asili nido e delle educative domiciliari.

Attivo comunque il servizio di assistenza domiciliare regolato da tutte le tutele e l’utilizzo dei presidi dettate dal governo”.

Del sollievo domiciliare si occuperanno il comitato di Viterbo della Croce Rossa Italiana e l’associazione Anteas, con l’ausilio della protezione civile, i gruppi comunali.

“Il mio grazie a tutti quelli che si sono messi a disposizione dell’amministrazione per garantire un servizio a cittadini in difficoltà”.

Condividi la notizia:











11 marzo, 2020