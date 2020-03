“Meglio parlare poco e lavorare molto come fa Arena”

Viterbo - Il coordinamento di FI attacca Chiara Frontini: "Privata del palcoscenico politico, approfitta anche di una situazione di emergenza straordinaria per fare una polemica che non ha alcun senso"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la replica del coordinamento Forza Italia di Viterbo in risposta all‘articolo apparso su Tusciaweb della consigliera comunale Frontini.

Siamo consapevoli che la chiusura forzata in casa stia mettendo a dura prova la cittadinanza. Ma ci rendiamo conto che, in alcuni casi, evidentemente questa situazione stia creando problemi esistenziali molto gravi.

Ne è un caso eclatante la consigliera comunale che, privata del palcoscenico politico del quale ha fatto la sua ragione di vita, approfitta anche di una situazione di emergenza straordinaria come quella che stiamo vivendo per fare una polemica politica che non ha alcun senso e che anzi, vista la situazione, riteniamo inutile di cattivo gusto.

Ringraziamo invece il sindaco Arena e la sua amministrazione per aver subito compreso la gravità del momento e intrapreso iniziative che a oggi li hanno distinti rispetto a molti altri amministratori, anche di città più importanti.

Viterbo, ad esempio, è stata tra le prime città ad avviare attività di sanificazione delle strade, cosa a cui hanno dato risalto anche Tg nazionali che hanno avuto come ospite proprio il sindaco.

Arena, tra i primi e prima ancora del governo, ha emanato restrizioni severe ma necessarie a tutela dei cittadini. Tra le iniziative più importanti di questa amministrazione c’è la decisione di istituire un capitolo, per ora di 500mila euro, destinato all’emergenza Covid-19.

Senza dimenticare l’impegno costante, assieme all’assessore Sberna, sul fronte servizi sociali, fondamentali per supportare le fasce più deboli della cittadinanza, ulteriormente colpite da questo virus. Insomma, di cose da dire ce ne sarebbero tante ma, in questa grave emergenza, è meglio parlare poco e lavorare molto, come sta facendo Giovanni Arena, che ringraziamo ancora una volta.

Per altri invece, abituati da anni soltanto a parlare, potrebbe essere una occasione per stare un po’ in silenzio, e non aggirarsi come sciacalli in attesa di spunti per polemizzare in un momento grave e di grande sacrificio per tutti come questo.

Coordinamento Forza Italia Viterbo

23 marzo, 2020