“Mercati di quartiere, rimetteremo a bando i posti rimasti non assegnati”

Vitorchiano

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Da ormai due anni a Vitorchiano sono attivi i piccoli mercati di quartiere nelle frazioni di Paparano e Pallone.

A Paparano i banchi trovano posto il sabato mattina in via de La Quercia, mentre ogni lunedì il mercato si ripete al Pallone in via Gran Paradiso. Il comune invita i cittadini a servirsi di queste attività, istituite nel 2018 con il nuovo piano per il commercio ambulante approvato da giunta e consiglio comunale, in modo da contribuire alla loro crescita, dal momento che costituiscono un’importante servizio per i residenti delle zone meno centrali.

“L’attività dei mercati di quartiere – afferma l’assessora al Bilancio e allo Sviluppo economico Annalisa Creta – vuole offrire un’integrazione dei servizi nelle zone meno servite dalla rete distributiva costituita dagli esercizi commerciali in sede fissa. Si è partiti con i pochi banchi di prodotti alimentari che hanno partecipato all’avviso pubblico. Quindi l’intenzione è quella di rimettere a bando i posti rimasti non assegnati per rafforzare e diversificare la fornitura di servizi anche dove, fino ad oggi, non erano presenti“.

Il nuovo piano del comune, oltre all’istituzione dei due mercati di quartiere a Paparano e Pallone, ha previsto la rimodulazione, lo spostamento e il potenziamento del tradizionale mercato del mercoledì di Piazza Umberto I, allestito oggi nell’adiacente e rinnovata area pedonale di Largo Guglielmi.



3 marzo, 2020