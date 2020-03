“Mercato al Carmine, insuccesso prevedibile”

Politica - Il movimento civico Viterbo 2020 dopo lo spostamento dal Sacrario

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con la retromarcia dell’assessora Mancini, la vittoria è quella del buonsenso, che va verso la posizione della maggioranza dei viterbesi, portata avanti dal movimento civico Viterbo 2020 fin dal 2014: un mercato riqualificato nel centro storico. E il sindaco si è impegnato a farlo.

Un impegno seguito, però, a un disastro annunciato, figlio della mancanza di dialogo e della spocchia tipica di chi pensa di avere la verità in tasca: che lo spostamento al Carmine avrebbe avuto incidenze negative, in primis per gli ambulanti, così come per i commercianti del centro, passando per ripercussioni su tutta la viabilità con ingorghi e file di ore, era facile da prevedere.

Per non parlare del vuoto pneumatico che l’ha fatta da padrone tra i banchi al Carmine, dove è quasi impossibile arrivare senza un’auto propria, ad esempio, a differenza dell’ubicazione precedente che coincideva con il capolinea dei bus. Questo processo avrebbe potuto svolgersi in maniera indolore se si fosse avuta l’umiltà di confrontarsi con gli operatori e la capacità di programmare un nuovo corso fin da adesso, per un’entrata in vigore a seguito della scadenza delle licenze, tra appena qualche mese: si sarebbe compreso che uno spostamento così improvviso e non pianificato non avrebbe giovato e nessuno, e si sarebbe potuto tracciare un percorso comune per conciliare le esigenze di tutti coloro che sono coinvolti, prevedendo per tempo le misure di viabilità e informazione.

Il movimento civico Viterbo 2020 starà col fiato sul collo dell’amministrazione per avere spiegazioni relativamente alle presunte motivazioni tecniche che impediscono lo spostamento del mercato in altre zone del centro, senza arretrare di un centimetro su questa vicenda: la città, gli operatori e i tanti cittadini che hanno sottoscritto la petizione a favore di un mercato nel centro storico hanno diritto a delle risposte precise. Ed è ora che siano date.

1 marzo, 2020