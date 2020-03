“Mercato al Carmine, mi sembra impossibile che la Lega avalli queste decisioni”

Anche tu redattore - Viterbo - L'intervento di Simonetta Pierini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ringrazio il capogruppo Micci per il puntuale chiarimento circa il trasferimento del mercato.

Speravo che l’emergere dei gravi danni che stiamo subendo avessero indotto questo gruppo consigliare a rivedere l’intero problema impegnandosi a dare un apporto costruttivo per individuare una destinazione più commerciale.

La posizione dell’assessore Mancini è “Rimanete al Carmine per 6-10 mesi e poi…”. Se lei, capigruppo, per storia famigliare, conosce i tempi del commercio sa che “E poi…” non ce lo possiamo permettere. Mi sembra impossibile che la Lega avalli queste decisioni che prediligono la comodità di qualche turista e gli affari di qualche casa vacanza a 80 famiglie che cercano di vivere in forma libera e dignitosa.

I comunicati della Lega nazionale hanno sempre dato a intendere altro. Speriamo di coinvolgerli. Resta la certezza che la popolazione è scontenta e i miei concittadini non vi hanno concesso la loro fiducia per fare questo. Ho insegnato a mio figlio che prima di fare qualsiasi scelta deve fare il rapporto costo beneficio ecalarsi nella parte di ciascun attore in commedia solo così farà la scelta giusta. Probabilmente non sono abbastanza contemporanea.

Simonetta Pierini

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

7 marzo, 2020