Il messaggio dei piccoli giocatori del Sutri: “Anch’io vorrei giocare a calcio ma resto a casa”

Coronavirus - Anche lo sport è bloccato dall'emergenza sanitaria e i Saturnini girano un video dedicato ai tifosi e non solo

Sutri – (s.s.) – Per i bambini restare a casa è ancor più difficile, specialmente per quelli che fanno sport.

Il tempo scorre piano e per ingannarlo i giocatori della scuola calcio di Sutri hanno deciso di girare un video “a distanza” per i tifosi e non solo.

Quello dei Saturnini è un messaggio di speranza e sensibilizzazione. Un appello alla prevenzione che nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus si ottiene rimanendo il più possibile tra le mura di casa.

Proprio da lì i piccoli calciatori hanno effettuato una staffetta virtuale con l’inno nazionale in sottofondo e un messaggio comune: “Anch’io vorrei giocare a calcio ma resto a casa. Forza Sutri”.

Oltre a questo i giovani atleti hanno dispensato molti altri messaggi d’incoraggiamento come “Tutti insieme ce la faremo”, “E’ meglio rimanere a casa” e “Ci vediamo molto presto”.

Bello anche il commento finale della società: “Torneremo a giocare insieme e ci abbracceremo ancora più forte. Ma ora seguiamo il consiglio dei nostri campioni e restiamo a casa. Forza Sutri”.

Il video è stato rilanciato anche dal comune di Sutri. “I bambini sono la ricchezza di una comunità. Grazie Calcio Sutri” si legge sull’account Facebook dell’amministrazione comunale.

Samuele Sansonetti

26 marzo, 2020