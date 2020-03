“Mi sono espresso in modo inopportuno”

Viterbo - Comune - Il vicesindaco Contardo dopo avere mandato a quel paese Conte chiede scusa ma conferma il concetto: "I 400 milioni stanziati dal governo per acquisto cibo sono pochi"

Viterbo – Dopo il post con cui ha mandato a quel paese il premier Conte per lo stanziamento di 400 milioni ritenuto inadeguato sull’acquisto di generi alimentari, arriva la precisazione di Enrico Maria Contardo, vicesindaco e assessore al Bilancio al comune di Viterbo.

“Riguardo all’episodio che mi ha visto protagonista in questi giorni drammatici per tutti gli italiani – spiega Contardo – qualunque sia il ruolo che essi rivestono, riconosco di essermi espresso con un termine inopportuno, e me ne scuso, precisando, però, che esso è scaturito dalla grande tensione di questi giorni che attanaglia noi tutti cittadini, fortemente inquieti per l’incognita futuro, e che per noi amministratori locali si somma alla preoccupazione di non riuscire a fronteggiare il disagio economico che giorno dopo giorno crescerà anche nella nostra città, dove sempre più persone, anche quelle che fino a trenta giorni fa avevano una serenità economica, avranno problemi pure a fare la spesa”.

Questo il motivo: “Da qui il mio sfogo, dettato certamente dall’impulso del momento, ma anche dalla consapevolezza di quello che gran parte degli amministratori italiani, di destra e di sinistra, stanno gridando da giorni da ogni parte del Paese, e cioè: che i soldi stanziati dal governo non sono risorse aggiuntive, ma versamenti che erano comunque destinati ai comuni, di cui si è solo anticipato di qualche mese il trasferimento.

E soprattutto, non sono sufficienti a fronteggiare la grande emergenza economica che inizia a intravedersi.

Mi scuso, quindi, per le modalità con cui ho espresso il mio concetto, ma in forma più garbata lo confermo: per aiutare l’Italia ci vorrà molto di più, e quella operata dal governo Conte, come già hanno detto prima di me altre voci della politica, è solo un trasferimento di responsabilità ai Comuni. Per aiutare l’Italia ci vorranno molte più risorse, e se il governo le stanzierà, me ne compiacerò, in nome di quell’unità della politica, doverosa in questa terrificante emergenza, perché vorrà dire che il nostro Paese sta risalendo la china”.

31 marzo, 2020