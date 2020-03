Il ministro dello Sport Spadafora chiede di sospendere la serie A

Coronavirus - La partita Parma-Spal si blocca pochi secondi prima del fischio d'inizio - Il presidente dell'Associazione calciatori Tommasi: "Fermare il calcio è l'atto più giusto"

Roma – Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha chiesto alla Figc – Federazione italiana giuoco calcio di sospendere il campionato di serie A per l’emergenza coronavirus. “Non ha senso mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso” ha scritto in una nota.

La richiesta del ministro è arrivata in seguito alla proposta lanciata dal presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, che stamattina ha inviato una lettera a Spadafora, il premier Conte, il presidente del Coni Malagò, il presidente della Figc Gravina e i presidenti delle leghe serie A, B e C, Dal Pino, Balata e Ghirelli. “Fermare il calcio è l’atto più utile in questo momento” ha scritto Tommasi.

A seguito della nota inviata da Spadafora, Parma e Spal, in campo pronte a disputare la partita in programma alle 12,30, sono rientrate negli spogliatoi. Dopo alcuni minuti d’incertezza totale, è stato annunciato che la partita comincerà regolarmente alle 13,45.

8 marzo, 2020