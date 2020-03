Il ministro Speranza: “Misure prorogate fino al 14 aprile”

Coronavirus - Ma c'è chi ipotizza un prolungamento fino al 4 maggio

Roma – Coronavirus, “Misure prorogate fino al 14 aprile”. Lo anticipa a Repubblica il ministro della Salute Roberto Speranza.

Una valutazione sul prolungamento fino al 14 aprile è stata fatta dal comitato tecnico scientifico e l’annuncio potrebbe arrivare giovedì o forse anche già da domani.

Tutti a casa, quindi, almeno fino a Pasqua, seppure c’è chi azzardi una data ancora più in là, per la ripresa, ovvero il 4 maggio.

Una possibilità motivata dal fatto che all’orizzonte ci sono ponti, come per il Primo Maggio, che potrebbero vedere italiani uscire per affollare luoghi di villeggiatura e città dopo l’isolamento, col rischio di vanificare gli sforzi fin qui fatti.

31 marzo, 2020