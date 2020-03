Moratoria di un anno per i rimborsi dei bandi credito

Emergenza Coronavirus - Regione Lazio - Nella delibera anche la sospensione di 60 giorni degli adempimenti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Stop fino a 12 mesi ai rimborsi dei prestiti ottenuti dalle imprese grazie a bandi della regione e sospensione per due mesi (60 giorni) dei termini fissati per i beneficiari dei bandi gestiti dalla regione per espletare tutti gli adempimenti che sono loro richiesti. Inoltre proroga, sempre di 60 giorni, dei termini per la presentazione delle domande per partecipare a quattro bandi.

Sono i contenuti di una delibera approvata, dalla giunta regionale del Lazio su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori.

Questi i dettagli del provvedimento.

Sono numerosi i bandi che la regione, nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, ma anche nel precedente periodo di programmazione, ha attivato per concedere crediti a favore di imprese e liberi professionisti come, a titolo di esempio, il Fondo rotativo per il piccolo credito, Fondo futuro, i prestiti partecipativi, a sostegno del circolante e lo Smart energy fund.

Per tutti è ora prevista una “moratoria regionale straordinaria 2020” per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla regione Lazio. Potranno accedervi tutti i beneficiari delle varie misure agevolative regionali, che non abbiano posizioni debitorie deteriorate, che non siano in procedura fallimentare e a carico dei quali non risultino protesti o non siano gravati da ipoteche legali o giudiziali decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.

I finanziamenti per i quali si può procedere alla moratoria regionale 2020 devono essere attualmente in corso e le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.

La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. In alternativa, può essere concesso un allungamento del periodo di ammortamento del finanziamento, per un periodo massimo del 100% della durata residua e, comunque, fino a un massimo di 5 anni.

Si stima che le imprese che potranno usufruire della moratoria siano circa 3600.

Sono poi sospesi tutti i termini previsti per gli adempimenti a carico dei vincitori dei bandi finanziati con il Por Fesr Lazio 2014-2020, come ad esempio quelli per la realizzazione di progetti di investimento in ricerca industriale, in sviluppo sperimentale, in azioni di innovazione degli impianti, in azioni di internazionalizzazione, per l’attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, per il sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori.

I termini sospesi sono, per esempio, quelli per la costituzione delle Ati/Ats, la sottoscrizione degli Atti di impegno, la realizzazione dei progetti, la richiesta di anticipo e la presentazione della fidejussione e le richieste di saldo.

Infine la delibera proroga di 60 giorni le scadenze per partecipare a quattro bandi:

Avviso Pubblico “Apea – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” (bando non ancora aperto);

Il bando “Dtc, invito al centro di eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” (bando aperto, scadenza attuale che viene prorogata di 60 giorni, 17 aprile 2020);

Avviso pubblico “Voucher internazionalizzazione – seconda finestra” (bando non ancora aperto);

Bando “Progetti di internazionalizzazione 2020” (bando non ancora aperto).

Regione Lazio

25 marzo, 2020