Multato perché aveva solo bottiglie di vino nella busta della spesa: “Non sono beni necessari”

Vigliano – In bici con tre bottiglie di vino e un pacco di pasta nella busta della spesa, multato.

Ieri mattina nel Biellese, a Vigliano, un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo inerente le disposizioni del decreto del governo in materia di emergenza Coronavirus.

I carabinieri lo hanno multato per un totale di 102,50 euro per non aver rispettato quanto previsto dal decreto.

Secondo i militari, infatti, l’uomo non si sarebbe recato al supermercato per un vero bisogno, come previsto dalle disposizioni.

Il fatto di essersi sposato in bici con tre bottiglie di vino gli ha fatto prendere un sanzione non solo per non aver rispettato il principio di spostarsi per necessità, ma lo avrebbe messo anche a rischio incidenti andando quindi, nel caso, ad aumentare il numero di pazienti al pronto soccorso.

31 marzo, 2020