Muore a 46 anni per Coronavirus

Bergamo - Diego Bianco era operatore 118 - L'esito del tampone non è ancora arrivato ma fonti mediche sono certe che avesse contratto il Covid-19

Bergamo – È tra le vittime italiane più giovani del Coronavirus. Se non il più giovane.

Si chiamava Diego Bianco, 46 anni, originario di Montello (Bergamo), professione: operatore del 118. Lavorava alla Soreu, centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei poli sanitari più coinvolti nel trattamento di pazienti ammalati e nel contenimento dell’epidemia. La provincia di Bergamo, del resto, è uno dei territori più colpiti.

In realtà poco si sa ancora di come/quando Bianco abbia contratto il Coronavirus. L’esito del tampone non è neppure ancora arrivato, ma fonti mediche danno per certo che Bianco si fosse ammalato di Covid-19. Non era l’unico operatore della Soreu ad avere sintomi: la centrale, giorni fa, era stata chiusa e sanificata perché sia lui che altri avevano cominciato a non sentirsi bene.

Bianco lascia la moglie e una figlia.

15 marzo, 2020